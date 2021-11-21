Üye Girişi
7 yıl önce işlenen cinayette kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

7 yıl önce işlenen cinayette kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi

21.11.2021 15:12
7 yıl önce işlenen cinayette kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi

KAYSERİ'de 7 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun'un (40) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nuri Uzun hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'de 7 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun'un (40) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nuri Uzun hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 3 Haziran 2014'te Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Uzun'un evine giren kar maskeli kişiler, olay tarihinden iki hafta önce nişanlanan kızı Adeviye Uzun'un (15) altınlarını çalmaya kalkıştı. Bu sırada Adeviye Uzun, kolundan ve karnından bıçaklandı. Boğuşma sesleri üzerine yatak odasından çıkan Cemal Uzun çıkan arbedede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Adeviye Uzun, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

YAKLAŞIK BİNE YAKIN KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra cinayet dosyasını yeniden açtı. Ekipler, Kayseri genelinde bine yakın kişiyle yüz yüze görüştü. Aile üyeleri üzerinde yoğunlaşan ekipler, öldürülen Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ve onun eşi Nejla Uzun'u gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden şüphelilerden Nuri Uzun, tutuklandı. Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun ile yengesi Nejla Uzun ise serbest bırakıldı.KARDEŞİNİN KATİLLERİNİN BULUNMASINI İSTEMİŞBu arada, cinayetin şüphelilerinden Nuri Uzun'un bazı televizyon programlarına çıkarak ağabeyi Cemal Uzun'u öldüren kişilerin yakalanmasını istediği ortaya çıktı.İDDİANAME HAZIRLANDI Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, Nuri Uzun hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen, DHA'nın ulaştığı iddianamede, ifadesine de yer verilen Nuri Uzun, "Eşimle uyuduğum sırada bir ses duydum. Çocuklar ses yapıyor herhalde diye dışarı çıktım. Yüzünde kar maskeli, elinde av tüfeği olan birini gördüm. Namlusu bana dönük, eli sürekli tetikteydi. 'Şaka mı yapıyorsun?' dedim. Şaka olmadığını, altınlara geldiğini söyledi. 'Çeyrek altın bile evde yok' dedim. '2 tane düğün yaptınız altınları getir' dedi. O sıra ağabeyim bu kişinin önüne çıktı. 'Ben sana bir çeyrek bile vermem' diyerek üzerine yürüdü. O da 'gelme vururum' dedi. Kararlı olduğunu anlayınca, ağabeyime, 'altınları verelim' dedim. Eşim Nejla'ya, 'altınları getir' diye bağırdım. Boynundaki altın zincire sıralı 5 yarım altın şeklindeki kolyeyi alıp, verdim. Ardından plastik kelepçe çıkararak, 'herkesi bağla' dedi. Öldürüyorsan öldür diyerek kimseye kelepçe takmayacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.'KESİNLİKLE BEN ÖLDÜRMEDİM'Altınları istediğini iddia eden kişinin yeniden altın talebinde bulunduğunu da öne süren Nuri Uzun, "Eşime bilezikleri getirmesini söyledim. Ben, söz konusu kişiyle tartışırken, silah patladı. Bu sırada balkon kapısının kapandığını duydum. Ateş ettikten sonra, 'ağabeyini vurdum, git bak' dedi. Balkon kapısına doğru baktığımda ağabeyimin vurulduğunu gördüm. Şahsa doğru, 'öldürmüşsün' diyerek yöneldiğimde giriş kapısından çıktığını gördüm. Ağabeyimin bazasının altında tüfeği bulmaya gittim. Bulamadım. Bulsaydım, şahsın peşinden gidecektim. Sonra yengem tüfeği getirdi. Aradan 5 dakika geçmişti. O yüzden gitmedim. O zamana kadar yengemi hiç görmemiştim. Ardından ambulansı arayıp, 2 ambulans talep ettim. Yeğenim Adeviye de hol kısmında yaralanmıştı. Yeğenim Adeviye'nin ifadelerini kesinlikle kabul etmiyorum. Ağabeyimi kesinlikle ben öldürmedim. Suçsuzum" dedi.GÖĞSÜNDE KAN GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASIOlay sonrası A.Ç. isimli bir komşusunun göğsünde kan gördüğüne dair ifadesinin olmasının da sorulması üzerine, şüpheli Uzun'un, "Göğsümde kan olduğunu hatırlamıyorum. Ancak, ağabeyimin yanına gittiğimde ona dokunmuştum. Yarasına pansuman yapan S.'ye yardım etmeye çalıştım. O sırada kan bulaşmış olabilir" cevabını verdiği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan Nuri Uzun'un yargılandığı davada, yengesi Fadime, eşi Nejla ve yeğeni Adeviye tanık olarak dinlenecek.


7 yıl önce işlenen cinayette kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi

Cinayet, Kayseri, Altın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 yıl önce işlenen cinayette kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedat Peker'i emzikle tehdit eden 15:08 Sedat Peker'i emzikle tehdit eden "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor 15:01 Meral Akşener'den kalabalık miting sonrası iddialı sözler. Millet kararını verdi, sandığı bekliyor 4 gündür kendisinden haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu! Yangında zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor 13:57 4 gündür kendisinden haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu! Yangında zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı 09:12 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım

Son Dakika Haberleri
15:01 Emre Belözoğlu kendine hayran bıraktı! Süper Lig tarihinin en iyi hocası
14:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:37 1300 yıl önce öldürüp mezarlığa gömmüşler! Bilim insanları sır cinayeti aydınlattı
14:20 AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer
13:59 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki gelişmeler
13:58 Yavrularını sonuna kadar korudu! Komodo ejderi ile pitonun nefes kesen mücadelesi
13:57 Son Dakika: Manchester United, başarı yakalayamayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
13:40 Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı
13:37 Son dakika! Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan ilk açıklama
13:12 Ekonomist Özgür Demirtaş, Binali Yıldırım'ın enflasyon yorumuna tepki gösterdi: Saçma sapan
Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle başlayan "Helallik" tartışmasına Binali Yıldırım da dahil oldu: Verelim gitsin Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle başlayan "Helallik" tartışmasına Binali Yıldırım da dahil oldu: Verelim gitsin         
15:08
Emre Belözoğlu kendine hayran bıraktı! Süper Lig tarihinin en iyi hocası Emre Belözoğlu kendine hayran bıraktı! Süper Lig tarihinin en iyi hocası         
15:02
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 15:19:17. #1.13#
SON DAKİKA: 7 yıl önce işlenen cinayette kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement