7 yıl önce işlenen cinayette kardeşe ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

KAYSERİ'de 7 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun'un (40) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklanan Nuri Uzun hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 3 Haziran 2014'te Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Uzun'un evine giren kar maskeli kişiler, olay tarihinden iki hafta önce nişanlanan kızı Adeviye Uzun'un (15) altınlarını çalmaya kalkıştı. Bu sırada Adeviye Uzun, kolundan ve karnından bıçaklandı. Boğuşma sesleri üzerine yatak odasından çıkan Cemal Uzun çıkan arbedede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Adeviye Uzun, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

YAKLAŞIK BİNE YAKIN KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra cinayet dosyasını yeniden açtı. Ekipler, Kayseri genelinde bine yakın kişiyle yüz yüze görüştü. Aile üyeleri üzerinde yoğunlaşan ekipler, öldürülen Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun , kardeşi Nuri Uzun ve onun eşi Nejla Uzun'u gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden şüphelilerden Nuri Uzun, tutuklandı. Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun ile yengesi Nejla Uzun ise serbest bırakıldı.KARDEŞİNİN KATİLLERİNİN BULUNMASINI İSTEMİŞBu arada, cinayetin şüphelilerinden Nuri Uzun'un bazı televizyon programlarına çıkarak ağabeyi Cemal Uzun'u öldüren kişilerin yakalanmasını istediği ortaya çıktı.İDDİANAME HAZIRLANDI Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, Nuri Uzun hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen, DHA 'nın ulaştığı iddianamede, ifadesine de yer verilen Nuri Uzun, "Eşimle uyuduğum sırada bir ses duydum. Çocuklar ses yapıyor herhalde diye dışarı çıktım. Yüzünde kar maskeli, elinde av tüfeği olan birini gördüm. Namlusu bana dönük, eli sürekli tetikteydi. 'Şaka mı yapıyorsun?' dedim. Şaka olmadığını, altınlara geldiğini söyledi. 'Çeyrek altın bile evde yok' dedim. '2 tane düğün yaptınız altınları getir' dedi. O sıra ağabeyim bu kişinin önüne çıktı. 'Ben sana bir çeyrek bile vermem' diyerek üzerine yürüdü. O da 'gelme vururum' dedi. Kararlı olduğunu anlayınca, ağabeyime, 'altınları verelim' dedim. Eşim Nejla'ya, 'altınları getir' diye bağırdım. Boynundaki altın zincire sıralı 5 yarım altın şeklindeki kolyeyi alıp, verdim. Ardından plastik kelepçe çıkararak, 'herkesi bağla' dedi. Öldürüyorsan öldür diyerek kimseye kelepçe takmayacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.'KESİNLİKLE BEN ÖLDÜRMEDİM'Altınları istediğini iddia eden kişinin yeniden altın talebinde bulunduğunu da öne süren Nuri Uzun, "Eşime bilezikleri getirmesini söyledim. Ben, söz konusu kişiyle tartışırken, silah patladı. Bu sırada balkon kapısının kapandığını duydum. Ateş ettikten sonra, 'ağabeyini vurdum, git bak' dedi. Balkon kapısına doğru baktığımda ağabeyimin vurulduğunu gördüm. Şahsa doğru, 'öldürmüşsün' diyerek yöneldiğimde giriş kapısından çıktığını gördüm. Ağabeyimin bazasının altında tüfeği bulmaya gittim. Bulamadım. Bulsaydım, şahsın peşinden gidecektim. Sonra yengem tüfeği getirdi. Aradan 5 dakika geçmişti. O yüzden gitmedim. O zamana kadar yengemi hiç görmemiştim. Ardından ambulansı arayıp, 2 ambulans talep ettim. Yeğenim Adeviye de hol kısmında yaralanmıştı. Yeğenim Adeviye'nin ifadelerini kesinlikle kabul etmiyorum. Ağabeyimi kesinlikle ben öldürmedim. Suçsuzum" dedi.GÖĞSÜNDE KAN GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASIOlay sonrası A.Ç. isimli bir komşusunun göğsünde kan gördüğüne dair ifadesinin olmasının da sorulması üzerine, şüpheli Uzun'un, "Göğsümde kan olduğunu hatırlamıyorum. Ancak, ağabeyimin yanına gittiğimde ona dokunmuştum. Yarasına pansuman yapan S.'ye yardım etmeye çalıştım. O sırada kan bulaşmış olabilir" cevabını verdiği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan Nuri Uzun'un yargılandığı davada, yengesi Fadime, eşi Nejla ve yeğeni Adeviye tanık olarak dinlenecek.