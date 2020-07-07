7 yıl önce kuzenini öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

7 yıl önce kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
7 yıl önce kuzenini öldüren şahıs tutuklandı 7 yıl önce önce kaybolan Karaduman davasında 1 kişi tutuklandı Denizli'de 7 yıl önce kaybolan ve yaklaşık 17 metrelik su kuyusunda cansız bedenine ulaşılan Levent Karaduman'ın ölümü ile suçlanan kuzeni Ali Osman S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
7 yıl önce kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
7 yıl önce önce kaybolan Karaduman davasında 1 kişi tutuklandı
DENİZLİ - Denizli'de 7 yıl önce kaybolan ve yaklaşık 17 metrelik su kuyusunda cansız bedenine ulaşılan Levent Karaduman'ın ölümü ile suçlanan kuzeni Ali Osman S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli'de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman öldürdüğü iddia edilen teyzesinin oğlu Ali Osman S., gözaltına alınmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde bulunan evin bahçesindeki su kuyusunda Karaduman'a ait olduğu düşünülen ceset parçalarına ulaşılmıştı. Ekipler tarafından Karaduman'a ait olduğu öne sürülen ve 17 saatlik çalışma ardından ulaşılan ceset parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartılan Ali Osman S., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:27 Kaynak: İHA
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