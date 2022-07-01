Motosiklet kamyonun altında yaklaşık 250 metre sürüklenirken, kamyon trafik ışıklarında bekleyen 53 ED 107 plakalı ve 80 ABC 416 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kocaoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü S.Y. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 7 YIL ÖNCE MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN KARDEŞİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI - Son Dakika

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