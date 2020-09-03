7 yıl önce temeli atılan tünelde ışık görüldü - Son Dakika

7 yıl önce temeli atılan tünelde ışık görüldü

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz:

"Kilimli ilçemiz ve daha doğuya doğru Filyos Vadisi'ne kadar geçecek bölümün önemli alanlarından birisidir"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yapımı devam eden Mithatpaşa Tünellerinde 2 tünelde ışık görüldü töreni yapıldı. Törende konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Mithatpaşa Tünelleri Batı Karadeniz'i bağlayan doğuya kadar giden oradan batıda İstanbul'a kadar geçen geniş sahil yolunun önemli parçalarında biridir" dedi.

Zonguldak'ta 2013 yılında temelleri atılan ve yapımı devam eden 30 dakika süren ilçe yolu 5 dakikaya indiren ve Çift Tüp olmak üzere toplam 3 bin 440 metre olan Mithatpaşa Tünelleri inşaatında sona gelindi. Zonguldak protokolü tarafından sona gelinen tünelde ışık görüldü töreni yapıldı. Programa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Tütkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Mithatpaşa Tünel çalışmasının yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi. Kalan yüzde 20'lik kısmın ise kısa sürede tamamlanarak Kilimli'ye kadar olan bölümü ondan sonra da Filyos'a kadar oradan da Bartın bağlantısı sağlanarak batıdan gelen yolun ilimizde transit bir şekilde hızlı bir şekilde ulaşıma sağlanacak hale geleceğini ifade ederek "Anlamlı bir günde sizlerle beraberiz. Şu anda içinde bulunduğumuz tünel ilimizin makus talihinin kırılmasında mihenk taşı olacak tünellerden birisidir. Çünkü bu bizim batı Karadeniz'i bağlayan doğuya kadar giden oradan batıda İstanbul'a kadar geçen geniş sahil yolunun önemli parçalarında biridir. Bilhassa Zonguldak olarak trafiğin akışını kolaylaştırması açısından hem de Kilimli ilçemiz ve daha doğuya doğru Filyos Vadisine kadar geçecek bölümün önemli alanlarından birisidir. Bunun için mutluyuz. Işık görüldü demek artık bu işin yüzde 80 bitti anlamına gelir kalan yüzde 20 kısmında inşallah en kısa sürede tamamlanacaktır. Bugünkü ışık görüldü töreni ile inşallah bu işin bitme aşamasına geldiğini sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımıza göstermiş olacağız. İnşallah bunun devamı gelecek. Filyos limanı bildiğiniz üzere ham aşaması bitmek üzere bundan sonra üst yapısı ve endüstri ve serbest bölgenin de faaliyete geçmesiyle ilimizin Filyos'la bağı kurulduğunda bu bölgeden önemli derecede faydalanacaktır. İşsizliğin giderilmesinde ilin yeniden canlanmasında bu yollar önemlidir. Ancak bu yollar kolay yapılmıyor. Brifinde gördük bütün yol tünel kazma şeklinde açıktan giden bölümlerde ise viyadükler yapılarak geçiliyor. Gerçekten bilhassa Karadeniz'de yol yapmak gerçekten zor. Ancak bunu azimle, kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın desteğiyle vekillerimizin ve halkımızın isteğiyle bu başarılıyor. İnşallah en kısa sürede Kilimli'ye kadar olan bölümü ondan sonra da Filyos'a kadar oradan da Bartın bağlantısı sağlanarak batıdan gelen yolun ilimizde transit bir şekilde hızlı bir şekilde ulaşıma sağlanacak hale gelecektir. Bugünkü törende bunun önemli bir parçasıdır ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iş makinaları ile duvar yıkılarak tarihi tünelde ışık görüldü.