7 yıl sonra gelen zafer: Kıymet Teyze Parkı açıldı - Son Dakika

Edirne'de 7 yıl önce Kıymet Peker'in sandalyesi ile kepçenin önünde oturarak imara açılmasını engellemeye çalıştığı alanda "Kıymet Teyze" adına yapılan park hizmete girdi.

Edirne'de yaklaşık 7 yıl önce çocukların oyun alanı iken imara açılmak istenen yeşil alana kepçelerin geldiğini gören 82 yaşındaki Kıymet Peker'in sandalyesi ile kepçenin önüne oturup çalışmayı engellemeye çalışması büyük yankı uyandırdı. Mahallenin simge ismi haline gelen Kıymet teyze adına bölgede açılan parkın açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kıymet Peker torunuyla katıldı. Kıymet Peker yaptığı açıklamada, "Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Çok mutluyuz. O parkı park olarak bulduk. Park olarak kalmasını istiyoruz. Çok huzurluyum" dedi.

Kılıçdaroğlu, parkın açılışının ardından Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş Gündüz Bakımevi'nin açılışına katıldı.

Edirne'de 2014 yılında 1'inci Murat Mahallesi'nde çocukların oyun alanı olarak kullanılan yeşil alanın imara açılmasıyla bölgeye gelen görevliler kepçelerle inşaat başlatılması için yıkım çalışması yapmak istedi. Görevlilerin faaliyetini görüp yeşil alana inen mahalle sakinlerinden Kıymet Peker, sandalyesiyle kepçenin önüne oturarak çalışmasını engelledi. Peker'in başlattığı eylem, kısa sürede mahallelinin de desteğini gördü. Bölgedeki görevlilerin kepçeleri çekmesiyle sonuçlanan olayda, daha sonraki süreçte İdare Mahkemesi Belediye Meclisi'nin aldığı imar kararını bozdu. 7 yıl sonra alana yapılan park düzenlenen törenle açıldı. - EDİRNE