7 yıl sonra hizmete açılacak - Son Dakika
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7 yıl sonra hizmete açılacak

21 dakika önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, temeli 2013 yılında atılan İl Özel İdaresi hizmet binasının 2020 yılının mart ayı sonunda hizmete açılacağını açıkladı.

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Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, temeli 2013 yılında atılan İl Özel İdaresi hizmet binasının 2020 yılının mart ayı sonunda hizmete açılacağını açıkladı.


İl Özel İdaresi hizmet binası olarak 2013 yılında temeli atılmasına rağmen daha sonra turizme kazandırmak adına beş yıldızlı otel yapılması gündeme gelmişti. Vali Harun Sarıfakıoğulları İl Genel Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda binanın eksiklerinin tamamlanarak, temelin atılmasındaki amacına uygun hizmete açılacağını söyledi.


Vali Sarıfakıoğulları yaptığı açıklamada "İl Genel Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda İl Özel İdaresi binasının bir an önce hizmete açılması için çalışmalar devam etmektedir. Bina içerisindeki eksiklerin giderilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılmasının ardından muhtemelen mart ayı sonunda hizmete açılacaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - GİRESUN

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
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