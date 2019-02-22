7 Yıl Sonra Mahzende Terk Edilmiş Olarak Bulundu, Canavarı Görenler Gözlerine İnanamadı ..!!

Neredeyse her gün hayvanlara karşı şiddet haberlerini görüyor ve duyuyoruz.

Neredeyse her gün hayvanlara karşı şiddet haberlerini görüyor ve duyuyoruz. Maalesef dünya genelinde birçok kişi hayvanların da biz insanlar gibi canlı olduklarını unutuyorlar ya da göz ardı edip yapacaklarını yapıyorlar. Hayvanseverlerin bu konuda verdiği mücadelede maalesef her zaman yeterli olmuyor. Japonya'da bir köpek de insan şiddetinden uzun bir süre kaçamamış ama neyse ki sonunda hayvanaseverler tarafından kurtarılmış.

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