7 Yıldan Sonra İlk Kez Bir Nasa Roketi Avustralya'nın Kuzeyinden Uzaya Gönderildi - Son Dakika
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7 Yıldan Sonra İlk Kez Bir Nasa Roketi Avustralya'nın Kuzeyinden Uzaya Gönderildi

27.06.2022 11:54
7 Yıldan Sonra İlk Kez Bir Nasa Roketi Avustralya'nın Kuzeyinden Uzaya Gönderildi

KANBERRA, 27 Haziran (Xinhua) -- Bir NASA roketi, Pazartesi gününün ilk saatlerinde 27 yıldan sonra ilk kez Avustralya topraklarından uzaya gönderildi.

KANBERRA, 27 Haziran (Xinhua) -- Bir NASA roketi, Pazartesi gününün ilk saatlerinde 27 yıldan sonra ilk kez Avustralya topraklarından uzaya gönderildi. Australian Broadcasting Corporation tarafından verilen bilgilere göre alt yörüngesel sondaj roketi, yağmur ve rüzgara bağlı ertelemenin ardından Pazartesi sabahının ilk saatlerinde Kuzey Bölgesi'deki Arnhem Uzay Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderildi. Bu, ABD'nin uzay ajansının, 1995 yılından bu yana Avustralya'dan uzaya gönderdiği ilk roket ve yabancı topraklardaki bir ticari fırlatma rampasını ilk kullanışı oldu.

NASA, Kuzey Bölgesi'nden fırlatılacak üç roketin ilki olan bu roketin, uzayda yaklaşık 300 kilometrelik yol katedip sadece Güney Yarımküre'den gerçekleştirilebilecek astrofizik incelemelerinde bulunacağını söyledi. Kuzey Bölgesi Başbakanı Natasha Fyles, fırlatmayı Avustralya için "son derece gurur verici" bir an olarak niteledi. Arnhem Uzay Merkezi'nin sahibi ve işletmecisi, 2024 yılına kadar yılda 50 fırlatma gerçekleştirmeyi hedefleyen Equatorial Launch Australia (ELA) şirketi. Bir sonraki fırlatmanın 4 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

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NASA, ilk kez ABD dışında bir yerdeki ticari uzay üssünden roket fırlattı NASA, ilk kez ABD dışında bir yerdeki ticari uzay üssünden roket fırlattı En güçlü teleskop önemli bir aşamayı daha geride bıraktı! En güçlü teleskop önemli bir aşamayı daha geride bıraktı!
Kaynak: Xinhua

Avustralya, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 Yıldan Sonra İlk Kez Bir Nasa Roketi Avustralya'nın Kuzeyinden Uzaya Gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 Yıldan Sonra İlk Kez Bir Nasa Roketi Avustralya'nın Kuzeyinden Uzaya Gönderildi - Son Dakika
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