7 Yıldır Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı
16 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yıldır aranan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde 7 yıldır aranan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Y.G. isimli şüpheli, 2006 yılında dolmuş şoförlüğü yaptığı sırada, dolmuş hatları için çıkan kavgada Bülent Çakınt ve Can Erteyel'i bıçakla yaraladı. 2010 yılında ise tartıştığı komşusu Bayram Ali Karakaya
'yı öldürmek amaçlı yaraladı.
Olaydan sonra tutuklanan Y.G. 2012 yılında cezaevinden firar etti. 7 yıldır kaçak olarak çeşitli ikametlerde dışarı çıkmadan saklanarak yaşayan Y.G., polis tarafından yakalandı. Y.G. cezaevine gönderildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:57 Kaynak: İHA
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