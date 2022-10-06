Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

06.10.2022 11:20
Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır gelişmesine göre Diyarbakır'da, hakkında 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da, hakkında 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan M.T'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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