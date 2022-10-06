Diyarbakır'da, hakkında 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan M.T'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika