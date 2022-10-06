Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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