Son Dakika Haberleri: 7 Yıldır Aranan Uyuşturucu Tacirleri Zonguldak'ta Yakalandı

7 Yıldır Aranan Uyuşturucu Tacirleri Zonguldak'ta Yakalandı

36 dakika önce

Zonguldak polisinin düzenlediği şok uygulamayla, uyuşturucu ticareti, yağma ve hakaret suçlarından 7 yıldır aranan 2 kişi yakalandı.

7 Yıldır Aranan Uyuşturucu Tacirleri Zonguldak'ta Yakalandı, System.String[]
Zonguldak polisinin düzenlediği şok uygulamayla, uyuşturucu ticareti, yağma ve hakaret suçlarından 7 yıldır aranan 2 kişi yakalandı.

Asma Mahallesi Üzülmez caddesinde üzerinde dün Narkotimlerin gerçekleştirdiği şok uygulamada 'uyuşturucu ticareti, yağma ve hakaret' suçlarından aranan haklarında yakalama emri bulunan A.E, M.M., yakalandı. 7 yıldır aranan ve yakalanmayan A.E ve M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:09 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, 3. Sayfa
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