7 Yıldır Aranan Uyuşturucu Tacirleri Zonguldak'ta Yakalandı
36 dakika önce
Zonguldak polisinin düzenlediği şok uygulamayla, uyuşturucu ticareti, yağma ve hakaret suçlarından 7 yıldır aranan 2 kişi yakalandı.
Zonguldak
polisinin düzenlediği şok uygulamayla, uyuşturucu ticareti, yağma ve hakaret suçlarından 7 yıldır aranan 2 kişi yakalandı.
Asma Mahallesi Üzülmez caddesinde üzerinde dün Narkotimlerin gerçekleştirdiği şok uygulamada 'uyuşturucu ticareti, yağma ve hakaret' suçlarından aranan haklarında yakalama emri bulunan A.E, M.M., yakalandı. 7 yıldır aranan ve yakalanmayan A.E ve M.M., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:09 Kaynak: İHA
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