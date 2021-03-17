7 yıldır Bilecik'te görev yapan vali yardımcısı emekliliğe ayrıldı - Son Dakika

7 yıldır Bilecik'te görev yapan vali yardımcısı emekliliğe ayrıldı

17.03.2021 10:50
7 yıldır Bilecik'te görev yapan vali yardımcısı emekliliğe ayrıldı, System.String[]

2014 yılından bu yana Bilecik Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Taşdöğen emekliliğe ayrıldı.

2014 yılından bu yana Bilecik Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Taşdöğen emekliliğe ayrıldı.

Bilecik'te 7 yıldır Bilecik Vali Yardımcılığı görevinde bulunan halk tarafından sevilen Mehmet Taşdöğen emekliliğe ayrılırken, veda ziyaretlerine başladı. Taşdöğen, Bilecik AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurum Müdürü Mehmet Hayri Demirel sohbet etti. Demirel, emekliğe ayrılan Taşdöğen'a bundan sonraki hayatında sağlıklı ve afetsiz günler dilerken, Afet ve Acil Durum Çantası takdim etti.

Mehmet Taşdöğen, ardından Bilecik Müftülüğüne veda ziyaret gerçekleştirdi. Ardından Taşdöğen, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti. Müftü Erhun, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeklilik hayatında kendilerine aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar diledi. - BİLECİK

7 yıldır Bilecik'te görev yapan vali yardımcısı emekliliğe ayrıldı
7 yıldır Bilecik'te görev yapan vali yardımcısı emekliliğe ayrıldı
7 yıldır Bilecik'te görev yapan vali yardımcısı emekliliğe ayrıldı

Hayri Demirel, Bilecik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 7 yıldır Bilecik'te görev yapan vali yardımcısı emekliliğe ayrıldı - Son Dakika


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