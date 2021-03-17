7 yıldır Bilecik'te görev yapan vali yardımcısı emekliliğe ayrıldı - Son Dakika

2014 yılından bu yana Bilecik Vali Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Taşdöğen emekliliğe ayrıldı.

Bilecik'te 7 yıldır Bilecik Vali Yardımcılığı görevinde bulunan halk tarafından sevilen Mehmet Taşdöğen emekliliğe ayrılırken, veda ziyaretlerine başladı. Taşdöğen, Bilecik AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurum Müdürü Mehmet Hayri Demirel sohbet etti. Demirel, emekliğe ayrılan Taşdöğen'a bundan sonraki hayatında sağlıklı ve afetsiz günler dilerken, Afet ve Acil Durum Çantası takdim etti.

Mehmet Taşdöğen, ardından Bilecik Müftülüğüne veda ziyaret gerçekleştirdi. Ardından Taşdöğen, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti. Müftü Erhun, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeklilik hayatında kendilerine aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar diledi. - BİLECİK