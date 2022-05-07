7 yıldır birlikte yaşıyorlardı! Cani adam dini nikahlı karısını tabancayla katletti - Son Dakika
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7 yıldır birlikte yaşıyorlardı! Cani adam dini nikahlı karısını tabancayla katletti

07.05.2022 17:20

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 7 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı eşi tarafından tabancayla vurulan Hülya Elkoca, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hülya Elkoca ile 7 yıldır dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULARI POLİSİ ARADI

Mehmet A., tabancayla 1 çocuk annesi Elkoca'ya ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Elkoca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elkoca, hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

7 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı karısını tabancayla öldürdü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hülya Elkoca, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elkoca'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınıp toğrağa verildi.

Polis ekipleri, Mehmet A.'yı gözaltına alırken, soruşturma sürdürülüyor.

7 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı karısını tabancayla öldürdü
7 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı karısını tabancayla öldürdü
7 yıldır birlikte yaşıyorlardı! Cani adam dini nikahlı karısını tabancayla katletti
7 yıldır birlikte yaşıyorlardı! Cani adam dini nikahlı karısını tabancayla katletti
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Viranşehir, Yenişehir, Şanlıurfa, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 yıldır birlikte yaşıyorlardı! Cani adam dini nikahlı karısını tabancayla katletti - Son Dakika


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