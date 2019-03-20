7 Yıldır Cinayetten Aranan Şahsı Bekçiler Yakaladı

Balıkesir'de 2012 yılında işlenen suçtan aranan şahıs Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Balıkesir'de 2012 yılında işlenen suçtan aranan şahıs Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından durumundan şüphelenilen A.Y. yapılan kimlik kontrolünde 'Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Şantaj' suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; 15.05.2012 tarihinde 2. Sakarya Mahallesi Solugan Camii yanında gerçekleşen Kasten Öldürme olayı ile ilgili 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan U.C.P de polisler tarafından yakalandı. Cinayetle ilgili olarak yakalanan A.Y. ve U.C.P. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezavine gönderildi. - BALIKESİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İcra Müdürünün, Zimmetine Geçirdiği Paralarla Aldığı 6 Kilo Altın Operasyonla Ele Geçirildi

Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi

İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü

74 Yaşındaki Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu