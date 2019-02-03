Son Dakika Haberleri: 7 Yıldır Haber Alınamayan Seher'i Öldürdüğü İddia Edilen Kardeşine Gözaltı (2)

7 Yıldır Haber Alınamayan Seher'i Öldürdüğü İddia Edilen Kardeşine Gözaltı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDI2012 yılından beri haber alanamayan Seher Okusal'ı öldürdüğü belirlenen kardeşi Mevlüt Okusal gözaltına alınmasının ardından, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 Yıldır Haber Alınamayan Seher'i Öldürdüğü İddia Edilen Kardeşine Gözaltı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

2012 yılından beri haber alanamayan Seher Okusal'ı öldürdüğü belirlenen kardeşi Mevlüt Okusal gözaltına alınmasının ardından, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:47 Kaynak: DHA

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