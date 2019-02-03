7 Yıldır Haber Alınamayan Seher'i Öldürdüğü İddia Edilen Kardeşine Gözaltı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDI2012 yılından beri haber alanamayan Seher Okusal'ı öldürdüğü belirlenen kardeşi Mevlüt Okusal gözaltına alınmasının ardından, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
2012 yılından beri haber alanamayan Seher Okusal'ı öldürdüğü belirlenen kardeşi Mevlüt Okusal gözaltına alınmasının ardından, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:47 Kaynak: DHA
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