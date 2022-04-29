7 yıldır kapalı olan Ermeni Kilisesi, ibadete açılmak için gün sayıyor - Son Dakika

7 yıldır kapalı olan Ermeni Kilisesi, ibadete açılmak için gün sayıyor

PKK'nın tahrip ettiği Ermeni Kilisesi devlet tarafından açılışa hazır hale getirildi

DİYARBAKIR – Diyarbakır'da 2015 terör olaylarında PKK'lılar tarafından tahrip edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi, devlet tarafından yapılan restorasyon çalışmasıyla 7 yıl sonra, 8 Mayıs'ta ibadete açılacak.

Sur ilçesinde 2015 yılında terör olaylarından kaynaklı zarar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen finansman desteğiyle aslına uygun bir şekilde onarımı yapıldı Kilise ile ilgili açıklamalarda bulunan Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Yöneticisi Ohannes Gafur Ohanyan, kilisenin 2012 yılında bir onarım gördüğünü anımsattı. 2012 yılından 2015 yılına kadar kesintisiz ibadethane olarak işlev gördüğünü belirten Ohanyan, "Ziyaretçisi de çoktu ve dönem dönem Ermenilere ait özel günler hep yapıldı. 2015 yılında yaşanan çatışmalar nedeniyle maalesef kilise kapandı. Çok büyük hasar görmüştü. Çatışmaların bitmesinin ardından son 3 yıldır onarım görüyordu. Onarımı şu an için bitti ve hazır hale geldi. 2015 yılından bu yana 7 yıldır ibadet yapılmıyordu. Onarım tamamlandığı için çok mutluyuz. Ermeni cemaati olarak sevinçliyiz. 7 yıldan sonra tekrar ibadet yapılacak. 7 Mayıs 2022 tarihinde resmi açılış yapılacak ve 8 Mayıs'ta ise 7 yıldan sonra ilk ibadet yapılmış olacak" dedi.

"Çok sevinçliyiz"

Onarım sürecinde katkısı geçenlere teşekkür eden Ohanyan, "Buranın yapılmasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı finansman kısmını üstlendiler. Bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyoruz. İşin ihale ve inşaat sürecini ilgili vakıf takip etti. Yani çok büyük bir masraf yapıldı ve bu mekan hazır hale getirilmiş oldu. Şuradan çok sevinçliyiz ki uzun bir aradan sonra böyle bir mekan kazandırıldı. Hem Diyarbakır'ımıza kazandırıldı hem de Ermeni cemaatine kazandırıldı. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.