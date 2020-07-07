7 yıldır kayıp olan adamın cesedi kuyudan çıkarıldı - Son Dakika

7 yıldır kayıp olan adamın cesedi kuyudan çıkarıldı

7 yıldır kayıp olan adamın cesedi kuyudan çıkarıldı 17 saatlik çalışmanın ardından ceset parçaları kuyudan çıkarıldı Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'a ait olduğu iddia edile ceset parçalarının tamamına, yaklaşık 17 saatin ardından kuyudaki su tahliyesinin sona ermesiyle ulaşıldı.

7 yıldır kayıp olan adamın cesedi kuyudan çıkarıldı

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor

17 saatlik çalışmanın ardından ceset parçaları kuyudan çıkarıldı

DENİZLİ - Denizli'de 2013 yılında kaybolan Levent Karaduman'a ait olduğu iddia edile ceset parçalarının tamamına, yaklaşık 17 saatin ardından kuyudaki su tahliyesinin sona ermesiyle ulaşıldı. Amca Hayati Karaduman, "Ali Osman S., yeğenimin İstanbul'a gittiğini söyleyerek ailesini kandırıyor. Öz teyze çocuğu bunlar ailede buna inanıyor. Yaklaşık 4 yıl aileyi bu şekilde kandırıyor" dedi.

Denizli'de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman'ın şüpheli kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S.'nin gözaltına alınmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında, şüphelinin babasına ait Baklan ilçesi Hadim Mahallesinde bulunan bahçe evindeki su kuyusunda Karaduman'ın önce ayakkabısına sonrasında ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin ardında, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli bir balık adam, cesedi çıkarmak için kuyuya indi. Levent Karaduman'a ait olduğu iddia edilen ceset parçalarını çuvala koyarak yüzeye çıkardı. Cesedin diğer parçalarını aynı yöntemle çıkarmakta sonuç alınamayınca, kuyunun yanında derin bir çukur kazılarak kuyuyla bağlantı yapılmasına karar verildi. Bölgeye gelen iş makineleri, çukuru açmak için çalışmalara başladı. bu yöntemde sonuç vermeyince Denizli Büyükşehir Belediyesine ait dev pompa getirildi. Yaklaşık 17 metre derinliğe ulaşılan kuyuda suyun tahliyesi için tekrar işlemler başladı. birden fazla kaynaktan beslenen su kuyusuna Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı balık adam inerek, yaklaşık 17 saatlik çalışmanın ardından ceset parçalarının tamamı yüzeye çıkardı. 02.00 saatlerine kadar süren çalışmalarda kuyudan çıkarılan ceset parçaları Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ali Osman S.'nin aile üyelerini oğullarının İstanbul'a gittiğini söyleyerek kandırdığını belirten amca Hayati Karaduman, "Ali Osman S., yeğenimin İstanbul'a gittiğini söyleyerek ailesini kandırıyor. Öz teyze çocuğu bunlar ailede buna inanıyor. Yaklaşık 4 yıl aileyi bu şekilde kandırıyor. Levent'in kendisine ait olan arabayı satıyor. Aradan kısa bir zaman geçmesine rağmen evden kıyafetlerini istiyor. İstanbul'a gönderme bahanesi ile aldığı kıyafetleri göndermiyor. Arabanın parasını yiyor, göndermiyor. Herhangi bir resmi kayıtta çıkmıyor. En son dava açıldı. Orada çalışmaların sonucunda sabah 6,30 sıralarında gözaltına alınmış. Köyde bulunan kuyunun içine atılmış. Bu kuyular kullanılmıyor, benim çocukluğumda kullanılırdı. Bu kuyunun içine atıldığı iddia ediliyor ve bir takım parçalar çıktı. Kalanı da çıkıyor" dedi.

"Bu canice yapılmış bir iş"

Yeğenin bir mezarı olmasını istediklerini belirten Amca Karaduman işlenen cinayetin canice yapıldığını söyledi. Ali Osman S.'nin iş ortağı olan Levent Karaduman ile zaman zaman ikilinin tartıştığını belirten amca Karaduman, "Bu senin hem öz teyze oğlun hem de beraber büyüdüğü kişiye bunu yapmak canilik. Aralarında zaman zaman tartışma yaşanıyormuş diye duydum ama tabi ben bunları gözümle görmedim. İkisi iş ortağı idi. Tabela işi yapıyorlardı. Zaman zaman maddiyattan dolayı tartışma oluyormuş. Müşteriden Ali Osman'ın müşteriden paraları alıp, Levent'e vermemesinden ve o paraları eğlence mekanlarında yemesi bunları duyduk. Bunların doğruluk payı çok yüksek. Onları tanıyan ortak arkadaşlarından da çok duyduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Levent Karaduman'ın kaybolmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan kuzen Ali Osman S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ali Osman, Denizli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 05:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 7 yıldır kayıp olan adamın cesedi kuyudan çıkarıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:47 Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış 17:41 Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:42 Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 10:08 İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı 09:52 ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası görüldü 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:20 Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
18:35
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 05:45:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 yıldır kayıp olan adamın cesedi kuyudan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]