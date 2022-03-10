7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş - Son Dakika
Üye Girişi

7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş

10.03.2022 00:21

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılından itiabaren kayıp olarak aranan Emrah Dinçer'in (30), Niğde'de oturan akrabaları tarafından öldürülerek bir ahırın bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılından itiabaren kayıp olarak aranan Emrah Dinçer'in (30), Niğde'de oturan akrabaları tarafından öldürülerek bir ahırın bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili aynı aileden 5 kişi cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Gemerek ilçesinde oturan Emrah Dinçer, 2015 yılında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yapılan aramalarda Dinçer'in izine rastlanmadı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma kapsamında 7 yıl önceki dosyayı yeniden açtı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Dinçer'in en son Niğde iline gittiği tespit edildi. Emrah Dinçer'in Niğde'de öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek soruşturma genişletildi. Şüphe üzerine Dinçer'in Niğde'de yaşayan akrabaları İ.Ö., O.Ö., H.Ö., A.Ö. ve H.Ö. hakkında Sivas, Niğde ve Gemerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Niğde'de eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucu 5 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜP GÖMDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden A.Ö., emniyetteki ilk sorgusunda yeğenleri İ.Ö. ve O.Ö.'nün kayınbiraderleri olan Emrah Dinçer'i 2015 yılında alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüklerini ve hayvan alım satım için kullandıkları ahırın bahçesine gömerek üzerini betonla kapattıklarını itiraf etti. İfade üzerine polis ekipleri Ankara'dan getirilen 'Eva' isimli kadavra köpeği ile ahır bahçesinde arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği yerde kazı çalışması yapıldı. Söz konusu yerde insan vücuduna ait olduğu anlaşılan kemik parçaları ve giysi bulundu. Sivas'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş
7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş
7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş
7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş
7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş
7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş
7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş
7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş
7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş
7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş
7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş

YORUMLAR
500
Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler Öldürüp, gömüp üzerini betonla örttüler Sivas'ta 7 yıldır kayıp olan kişinin cesedi Niğde'de toprağa gömülü bulundu Sivas'ta 7 yıldır kayıp olan kişinin cesedi Niğde'de toprağa gömülü bulundu

Emrah Dinçer, Gemerek, Sivas, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş - Son Dakika


Son Dakika
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 00:43:21. #1.13#
SON DAKİKA: 7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürüp, ahır bahçesine gömmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement