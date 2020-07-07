7 yıldır kayıp olan reklamcının cesedi parçalanmış halde su kuyusunda bulundu - Son Dakika

7 yıldır kayıp olan reklamcının cesedi parçalanmış halde su kuyusunda bulundu

DENİZLİ'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin (31) Baklan ilçesindeki evinin arkasındaki 17 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

DENİZLİ'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin (31) Baklan ilçesindeki evinin arkasındaki 17 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Gözaltına alınan Ali Osman S.'nin polisteki sorgusu sürerken, öldürüldükten sonra parçalanarak su kuyusuna çuval içinde atılan ceset, yaklaşık 17 saatlik çalışmayla çıkarıldı.

Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde yaşayan ve eşiyle boşandıkları öğrenilen 1 çocuk babası reklamcı Levent Karaduman, 2013 yılında ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, Karaduman kaybolduktan yaklaşık 4.5 yıl sonra güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Ancak o dönem yapılan aramalara karşın Karaduman'a ulaşılamadı. 7 yıl sonra amca Hayati Karaduman'ın, yeğeninin kaybolmasıyla ilgili ortağı Ali Osman S.'yi suçlaması üzerine soruşturmanın seyri değişti.

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SU KUYUSUNDA CESEDİ BULUNDU

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, dün sabah kayıp Karaduman'ın teyzesinin oğlu Ali Osman S.'yi gözaltına aldı. Ali Osman S.'nin emniyetteki sorgusu sürerken Karaduman'ın kaybolduğu gün, en son telefon sinyalinin geldiği Ali Osman S.'nin Baklan ilçesi Hadim Mahallesi'ndeki evinin arkasındaki su kuyusunda itfaiye ekibinin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri su kuyusunun bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından itfaiye, 17 metre derinliğindeki kullanılmayan kuyudaki suyun bir bölümünü pompa yardımıyla tahliye etti. Kuyudaki, ilk incelemede bir ayakkabı bulundu. Kuyunun girişinin oldukça dar olması nedeniyle ekipler, çalışmaları güçlükle yürüttü. Kuyunun dibinde su altı kamerasıyla yapılan incelemede Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen çuval içinde parçalanmış ceset bulundu.

CESEDİ ÇIKARMAK 17 SAAT SÜRDÜ

Sabah saat 09.00'da başlayan arama çalışmaları kapsamında 120 santimetre çapında olan kuyunun ağzı kepçe yardımıyla açılarak genişletildi. Cesedin çıkartılması için itfaiye ekipleri tarafından kuyunun girişine makara kuruldu. Bir itfaiye eri kuyuya inerek ceset parçalarını çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. Kuyunun sürekli kaynaklardan beslenmesi nedeniyle içindeki su pompalarla boşaltılamadı. Ardından kuyunun yanında iş makineleriyle derin kuyu açılarak su boşaltılmaya çalışıldı. Suyun kuyuya sürekli dolması nedeniyle ceset yine çıkarılmayınca bu kez de olay yerine büyük pompa getirildi. Su bir yandan çekilirken, diğer yandan kuyuya inen itfaiyenin balık adamı, Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarını saat 02.00'de çıkarmayı başardı. Kuyudan 17 saatlik çalışmayla çıkarılan ceset parçaları otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

7 AY CEP TELEFONUNU KULLANMIŞ

Öte yandan, Karaduman ile en son görülen kişi olan Ali Osman S.'nin, poliste çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Ali Osman S.'nin, Karaduman'ın kullandığı otomobili de sattırdığı ortaya çıktı. Ali Osman S.'nin Karaduman'ın ruhsat sahibi olan babasını, "Oğlun sıkıştı otomobili sat parasını ona göndereceğim" diyerek kandırdığı, ancak satış sonrası parayı göndermediği ortaya çıktı. Ali Osman S.'nin, yakınlarına ortağı Levent Karaduman'ın İstanbul'daki sevgilisinin yanına gittiğini söylediği, bu nedenle yakınlarının merak etmemesini sağladığı belirlenirken, Karaduman'ın kaybolduktan sonra cep telefonunu da 7 ay kullandığı ortaya çıktı.

"İSTANBUL'A SEVGİLİSİNİN YANINA GİTTİ DEDİ, AİLESİNİ OYALADI"

Kaybolduktan 7 yıl sonra kuyuda cesedi bulunan Levent Karaduman'ın amcası Hayati Karaduman, 2.5 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Kayıp Levent Karaduman'ın teyzesinin oğlu Ali Osman S. İstanbul'a gittiğini söylüyor abime ve yengeme. 5 yıla yakın oyalamış. Hatta Levent'in kullandığı ağabeyime ait otomobili 'Levent'in paraya ihtiyacı var' deyip sattırıyor. 10 bin lira parayı göndermemiş. Daha sonra yengeme telefon ediyor, 'teyze levent abim aradı kıyafetlerini istiyor onları kargoyla göndereceğim' diyor. Yengem iki bavul kıyafet hazırlıyor bu kıyafetleri götürüp ona teslim ediyorlar, sonra bir hafta on gün sonra soruyorlar 'kıyafetler gitti mi levent abin aldın mı' diyorlar 'evet gönderdim İstanbul'dan şubenin birisinden aldı' diyor. 4,5 yıl sonra emniyete gidip kayıp için müracaat ettiğimizde, Levent'in kayıp olduğu zamanlarda Denizli dışına hiç çıkmadığını öğreniyoruz. Köyümüzde bulunan Ali Osman S.'nin evinin arkasındaki su kuyusuna atıldığı tespit edildi. Suçlular cezasını en kısa zamanda çekecekler en ağır cezayı çeksinler çünkü ne vardı da bu yapıldı, bunun yapılmasının sebebi neydi ki bu şekilde acımasızca canice insan öldürülüp de bir su kuyusunun içine atılmasındaki sebep neydi. Bir de aileyi kandırmanın anlamı neydi biz bunu anlamıyoruz. Ali Osman S.'nin bunu neden yaptığını biz de bilmiyoruz. Beraber reklam işi yapıyorlardı" dedi.


Ali Osman, Baklan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:34 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 yıldır kayıp olan reklamcının cesedi parçalanmış halde su kuyusunda bulundu - Son Dakika
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