7 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Betonla gömülmüş olarak bulundu - Son Dakika

7 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Betonla gömülmüş olarak bulundu

SİVAS - Sivas'ta 7 yıldır kayıp olarak aranan eniştelerini öldürüp betonla gömmekle suçlanan aynı aileden 5 kişi tamamlanan emniyet ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gemerek ilçesinde yaşayan 1985 doğumlu Emrah Dinçer, 2015 yılında hayvancılık yapmak için Niğde'deki ölen ablasının eski kocası olan eniştesinin yayına gitti. Bir süre sonra Dinçer ortalıktan kayboldu. Aradan geçen 7 yıla rağmen Dinçer'in izine rastlanılmadı. 2018 yılında Gemerek ilçesi Emniyet Müdürlüğüne yapılan kayıp başvurusu üzerine Sivas polisi tarafından konuyla ilgili çok yönlü araştırma başlatıldı.

Devam eden polis araştırması sırasında A.Ö. isimli bir tanık, Dinçer'in eniştesi ve eniştesinin kardeşi İ.Ö. ve O.Ö. tarafından öldürülerek Niğde'de bulunan bir ahırın bahçesine gömdüklerini ileri sürdü. A.Ö.'nün iddiası üzerine belirttiği adreste kadavra köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada Dinçer'e ait olduğu düşünülen insan iskeletine rastlanıldı. Olayla ilgili olanak Dinçer'in eniştesi, kardeşi, annesi, babası ve amcası gözaltına alındı.

Sivas'a nakledilen İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö Sivas Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından bugün Adli makamlara sevk edildi. Zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında Sivas adliyesine sokuldu.

Zanlı ifadeleri ve tanık ifadelerine göre zanlılar Dinçer'i öldürdükten 2 yol boyunca Dinçer'in cep telefonunu kullanarak sürekli ailesinden para aldıkları ailenin şüphelenmesi üzerine Dinçer'in Çin'e gittiği yalanını söyledikleri ileri sürüldü. Dinçer'in ailesinin bu nedenle öldürüldükten 2 yıl sonra kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.