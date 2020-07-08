7 yıldır kızını göremeyen anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Son Dakika

7 yıldır kızını göremeyen anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

7 yıldır kızını göremeyen anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediADIYAMAN'da yaşayan Ferda Kuzu (34), boşandığı Ayhan P.?nin 7 yıldır kızını kendisine göstermediğini belirterek, "Ben kızımı çok özledim, kızımın kokusunu istiyorum.

7 yıldır kızını göremeyen anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

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ADIYAMAN'da yaşayan Ferda Kuzu (34), boşandığı Ayhan P.?nin 7 yıldır kızını kendisine göstermediğini belirterek, "Ben kızımı çok özledim, kızımın kokusunu istiyorum. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, lütfen bana yardımcı olun" dedi.

Adıyaman'da yaşayan Ferda Kuzu, 2005 yılında Ayhan P. ile evlendi. Çiftin, 2007 yılında Damla ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Ferda Kuzu 2013 yılında eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme dava sürecinde kızın velayetinin anneye verilmesini kararlaştırdı. Bu süreçte, Ayhan P. kızını görme bahanesi ile geldiği evde Damla'yı alarak kaçtı. Mahkeme 2014 yılında çiftin boşanmasına karar verdi. Ayhan P. ise 2015 yılında açtığı davayla Damla'nın velayetini aldı. Ferda Parlak, 7 yıldır kızını göremediğini dile getirerek hep bir yanının eksik olduğunu ve kızına sarılarak hasret gidermek istediğini söyledi.

'ÇOCUĞUMUN NASIL BÜYÜDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM'

Kızını bulmak için şehir şehir dolaştığını ancak izine rastlayamadığını ifade eden Ferda Kuzu, "Yaklaşık 7 yıldır kızımı göremiyorum. 2013 yılında boşanma davası açtım velayeti bende olmasına rağmen kızımı hiçbir şekilde bulamadım. Bununla ilgili birçok icra dairesine başvuru yaptım, karakollara suç duyurusunda bulundum, savcılığa suç duyurusunda bulundum, fakat kızımı bulamadım. Boşandıktan sonra çocuğumun 1 yıl velayeti bendeydi. Yalnız 2015 yılında çocuğun velayetini aldı. Mahkeme sonucunda tabi ki benim de görme hakkım vardı. Ama bu hakkımda yararlanamıyorum. Bana hiçbir şekilde çocuğu göstermiyor, ikamet ettiği adreste icra yoluyla gidiyorum, çocuğu bulamıyorum. Bununla ilgili Adıyaman'da, Niğde'de, Yozgat'ta açılmış icra var. Ama bulamıyorum. Daha önce suç duyurusunda bulunmuştum. 2015 yılında baba velayetini almadan önce suç işlediği ispatlandığı için ceza aldı. 2 ay 10 gün hapis cezası vardı yatmadı. Normalde 1 Temmuz ve Ağustos ayında benim görmem gerekiyordu fakat ben çocuğumu yine göremiyorum. Çocuğumu 6 yaşında teslim ettim, şu anda 13 yaşında. Büyüdüğünü bilmiyorum, nasıl büyüdüğünü bilmiyorum, neden hoşlandığını bilmiyorum. En son bu yıl doğum günü hediyesi göndermek istedim ve bununla ilgili bir hafta araştırma yapmak zorunda kaldım çünkü ben bilmiyorum çocuğumun ne istediğini ne sevdiğini bilmiyorum" dedi.

'KIZIMIN KOKUSUNU İSTİYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Kuzu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Baba kesinlikle gösterme taraftarı değil. İcrayla gitsem de taraftarı değil bana şartlar sunuyor 'tek gelirsen 1- 2 saat belki gösterebilirim bununla ilgili benim elimde pedagog raporu var' diye savunuyor kendini. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, lütfen bana yardımcı olun. Benim sesimi duyun, ben tekrar mahkemelerde, tekrar icralarda uğraşmak istemiyorum. Ben kızımı çok özledim, kızımın kokusunu istiyorum. Saçlarını taramak istiyorum yani onunla olmak istiyorum, ben bir annenin yaşadığı en büyük acıyı yaşıyorum. Çocuğumla cezalandırılıyorum. Ben çocuğumla cezalandırılmak istemiyorum. Çocuğumu görmek benim en doğal hakkımdır. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e sesleniyorum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sesleniyorum lütfen benim sesimi duysun."

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 yıldır kızını göremeyen anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Son Dakika

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