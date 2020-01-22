7 yıldır yaban hayvanlarını besliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 7 yıldır yaban hayvanlarını besliyor - Son Dakika

7 yıldır yaban hayvanlarını besliyor

6 saat önce

Şırnak'ta 7 yıldır aldığı mama ve yemlerle yaban hayvanlarını besleyen Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan halkın taktirini topluyor.

7 yıldır yaban hayvanlarını besliyor, System.String[]

Şırnak'ta 7 yıldır aldığı mama ve yemlerle yaban hayvanlarını besleyen Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan halkın taktirini topluyor.


Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Hekim Murat İnan, 7 yıldır maaşının bir bölümüyle yem ve mama alarak yaban hayvanlarını besliyor. Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesi ile Bestler Dereler bölgesinde yaşayan sokak köpekleri, kedileri ve yaban havanlarının kış aylarında aç kalmamaları için düzenli olarak yem bırakan müdür takdirleri topluyor. Uludere'nin tüm belde ve köylerinde yaban hayvanlarına yönelik çalışma başlatan İnan, 7 yıldır hayvanların yem ve mamalarını karşıladığını söyledi. İnan, "Her gün buradan geçiyorum. Aracımda sürekli yem ve mama bulunuyor. Nerede bir hayvan görürsem yem bırakıyorum. Bu dünya sadece bizim değil, bu yüzden 7 yıldır kendi cebimden aldığım yem ve mamalarla köpek, kedi ve yaban hayvanlarını besliyorum. Bunu Allah rızası için yapıyorum, bir karşılık beklemeden" dedi. - ŞIRNAK

Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamam böceğinin tanesi 10 liradan alıcı buluyor
Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu FETÖ'nün kamuya yeniden sızmak için "tavşan aday" taktiğini kullandığı ortaya çıktı Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 16:12:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 7 yıldır yaban hayvanlarını besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]