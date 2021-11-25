7 yıllık eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadın şikayetini geri çekmek istedi - Son Dakika

Körfez Hacıosman Mahallesi Uygun Sokak'taki apartman dairesinde 12 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Burhan Emrah Şeker ve 7 yıllık eşi Rabia Buse Şeker arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Emrah Şeker, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Kanlar içinde kalan Rabia Buse Şeker, kapının önüne çıkarak komşularından yardım istedi. Sesleri duyan komşular, Şeker'in elinden bıçağı aldı.

15 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bu sırada ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaması olan Rabia Buse Şeker, komşuları tarafından Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 15 yerinden bıçaklanan Şeker, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. 14 gün hastanede tedavi gören Rabia Buse Şeker, sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Burhan Şeker ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÖFKEYLE YAPTIM, AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Olayla ilgili Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Burhan Emrah Şeker, eşi Rabia Buse Şeker ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Burhan Emrah Şeker, tartışma sırasında eşinin kendisine karşı kötü sözler söylediğini ve bunu öfkeyle yaptığını düşündüğünü söyleyerek, amacının eşini öldürmek olmadığını belirtti.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMEK İSTEDİ

Duruşmada söz alan Rabia Buse Şeker de eşiyle evliliğinin devam ettiğini belirtip, şikayetini geri çekmek istediğini söyledi. Açtığı boşanma davasından vazgeçtiğini dile getiren Şeker, olay günü telefonda çok vakit geçirdiği için tartıştıklarını söyledi. Şeker, "'Beni aldatıyor musun?' dedi. Ben de kıskandırmak için 'Evet' dedim sonra tartıştık. Mutfağa gittim, eşim de arkamdan gelmiş. Kendimi savunmak için bıçağı savurmuş olabilirim. Bıçağı elimden almayı başardı sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre verilmesini, Burhan Şeker'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp, duruşmayı 20 Ocak 2022'ye ertelendi.