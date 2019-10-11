7 yıllık Orman döneminde 2 şampiyonluk ve stat

25 Mart 2012'deki olağanüstü seçimde koltuğa oturan Orman, bu süreçte üçü olağan olmak üzere toplam beş seçimli kongreye girdi. Tüzük gereği Mayıs'ta son kez aday olan ve seçilen Orman, son dönem tribünlerde yükselen tepkiler nedeniyle görevi bırakma kararı aldı. Orman döneminde İnönü Stadı yıkılarak yeniden yapıldı. Futbol takımı üst üste iki şampiyonluk yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan namağlup çıkma başarısı gösterildi, Avrupa Ligi'de de çeyrek finale kaldı. Orman, kulübün bütçesini ve gelirlerini artırsa da 3 milyarı aşan borç, eleştirilmesine neden oldu.