İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

21.03.2022 10:37

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu -Midesinde 11 kilo uyuşturucu taşıyan 8 şahıs gözaltına alındı İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kilo kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

-Midesinde 11 kilo uyuşturucu taşıyan 8 şahıs gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kilo kokain ele geçirildi. Biri organizatör, yedisi kurye olmak üzere toplamda 8 kişi gözaltına alındı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesinde yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda Etiyopya'dan İstanbul'a gelecek olan uçaklarda seyahat eden Tanzanya uyruklu bazı yolcuların "yutucu" olarak tabir edilen uyuşturucu kuryesi olabileceği değerlendirilerek takibe alındı. Geçekleştirilen ilk operasyonda, Hava Takip Sisteminden izlenen uçağın yanaşacağı körükte önlem alındı. NARKOKİM ekiplerince takibe alınan 6 şahsın şüpheli hareketleri, uyuşturucu kuryesi olabilecekleri düşüncesini arttırdı. Bunun üzerine görevli ekipler tarafından şüpheli olduğu düşünülen 6 yolcu İstanbul Havalimanı'nda yer alan yutucu tespit cihazı ile gerekli kontrollerden geçirildi. Yapılan ön kontrollerde şahısların midelerinde normal dışı bazı materyaller olduğu tespit edildi.

Gümrük Muhafaza Ekiplerince savcılık talimatı doğrultusunda detaylı bilgisayar tomografi çekilmesi için sağlık kuruluşuna götürülen 6 yolcunun yapılan tarama ve muayenelerinde 761 adet ve toplam ağırlığı 10 kilo 420 gram kokain tespit edildi. İkinci gerçekleştirilen operasyonda, başka bir yolcunun da yutucu kurye olduğu bilgisine ulaşan ekipler şüpheli şahsı takibe aldı. Bahse konu yolcuda, yutucu tespit cihazı ve akabinde sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda 48 adet kapsül ve toplam ağırlığı 760 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlara hız kesmeden devam eden Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanan şahısları ülkemizde karşılayacak olan Nijerya uyruklu kişiyi de tespit edildi. Şahıs kaldığı otelde gözaltına alındı. Gümrük Muhafaza NARKOKİM ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda toplamda 11 kilo 180 gram kokain ele geçirildi ve biri organizatör, yedisi kurye olmak üzere toplamda 8 kişi gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

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3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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