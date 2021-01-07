70 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, Özel Harekat destekli operasyon ile yakalandı - Son Dakika

70 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, Özel Harekat destekli operasyon ile yakalandı

07.01.2021 10:05
70 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, Özel Harekat destekli operasyon ile yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde Özel Harekat ve Milas KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 70 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Özel Harekat ve Milas KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 70 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 70 ayrı suç kaydı bulunan, 3'ü yaralama, 2'si Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma ve 1'i Kumar olmak üzere ayrıca 6 ayrı suçtan aranan ve geçim kaynağının tefecilik suçu olduğu bilgisi alınan D.B.'nin yakalanması için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri'nin saha çalışmasıyla şahsın, yaşadığı Çanakkale'yi terk ederek Milas'a yerleştiğinin öğrenilmesi üzerine, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu da olduğu öğrenilen D.B. için iki ayrı noktada arama yapıldı. Yapılan aramalarda D.B. yakalanırken, bulunduğu ikamette yapılan aramada 1 adet sahte ehliyet, 7.65 ruhsatsız tabanca, 7 adet 7.65 fişek ve pompalı tüfek ele geçirildi. D.B. gözaltına alınırken hakkında resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MUĞLA

70 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, Özel Harekat destekli operasyon ile yakalandı

Ruhsatsız Silah, Özel Harekat, Kumar, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 70 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, Özel Harekat destekli operasyon ile yakalandı - Son Dakika


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