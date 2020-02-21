70. Berlin Film Festivali ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 70. Uluslararası Berlin Festivali (Berlinale) Kanadalı yönetmen Phlippe Falardeau'nun "My Salinger Year" adlı filmin gösterimiyle başladı.



Berlinale'de yarışan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast'ta düzenlenen gala öncesinde yönetmen Falardeau, "My Salinger Year" filminin oyuncuları ve Berlinale Jüri Başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons ile çok sayıda tanınmış isim kırmızı halıda yürüdü.