70 Bin Belçikalı Genç Küresel Isınmaya Dikkat Çekmek Amacıyla 4. Kez Yürüyüş Düzenledi
1 saat önce
Belçika'da on binlerce öğrenci küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı yeterince önlem alınmadığına dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenledi.
Belçika
'da on binlerce öğrenci küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı yeterince önlem alınmadığına dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenledi. Üst üste dördüncü kez Perşembe günü düzenlenen protestoya bazı gençlerin aileleri de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:28
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