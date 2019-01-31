Son Dakika Haberleri: 70 Bin Belçikalı Genç Küresel Isınmaya Dikkat Çekmek Amacıyla 4. Kez Yürüyüş Düzenledi

70 Bin Belçikalı Genç Küresel Isınmaya Dikkat Çekmek Amacıyla 4. Kez Yürüyüş Düzenledi

1 saat önce

Belçika'da on binlerce öğrenci küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı yeterince önlem alınmadığına dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

">
Belçika'da on binlerce öğrenci küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı yeterince önlem alınmadığına dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenledi. Üst üste dördüncü kez Perşembe günü düzenlenen protestoya bazı gençlerin aileleri de katıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:28 

Belçika, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail'de Vücut Geliştirme Yarışmasına Katılan Başmüezzin, Görevden Alındı Guaido'dan Maduro'yu Tedirgin Eden İtiraf: Orduyla Gizli Görüşmeler Yaptık

Bolton'dan Akıllara Durgunluk Veren Açıklama: Maduro Halkın Petrol ve Altınını Çaldı ABD Kutup Girdabı'na Kapıldı: 10 Eyalette Yaşam Durdu, En Az 7 Kişi Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 20:57:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 70 Bin Belçikalı Genç Küresel Isınmaya Dikkat Çekmek Amacıyla 4. Kez Yürüyüş Düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]