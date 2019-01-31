70 Bin Belçikalı Genç Küresel Isınmaya Dikkat Çekmek Amacıyla 4. Kez Yürüyüş Düzenledi
47 dakika önce
70 bin Belçikalı genç küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla 4. kez yürüyüş düzenledi.
70 bin Belçikalı genç küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla 4. kez yürüyüş düzenledi
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:06 Kaynak: Youtube
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