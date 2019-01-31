Son Dakika Haberleri: 70 Bin Belçikalı Genç Küresel Isınmaya Dikkat Çekmek Amacıyla 4. Kez Yürüyüş Düzenledi

70 Bin Belçikalı Genç Küresel Isınmaya Dikkat Çekmek Amacıyla 4. Kez Yürüyüş Düzenledi

47 dakika önce

70 bin Belçikalı genç küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla 4. kez yürüyüş düzenledi.

70 bin Belçikalı genç küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla 4. kez yürüyüş düzenledi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:06 Kaynak: Youtube

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