70 bin dolarlık gasp yalanı: Polis gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika

Fatih'te dövülerek üzerindeki 70 bin dolar ve 60 bin lira parasının gasp edildiğini iddia eden zanlının 'gasp yalanını', polis deşifre etti.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Aksaray'da 2 Haziran akşamı 'gasp edildim' diyerek 3 Haziran'da karakola giden Musa T. adlı zanlının oyununu polis bozdu. Şüpheli, dövülerek gasp edildiğini ve 70 bin dolar ile 60 bin lira parasının gasp edildiğini ileri sürdü.

Musa T., yüzüne sprey sıkılmak suretiyle 70 bin dolar ve 60 bin lira parasının gasp edildiğini polise bildirdi. Musa T.'nin iddiası ile ilgili hemen harekete geçen ve geniş çaplı araştırma başlatan polis, şahsın ifadesindeki çelişkili sözleri üzerine incelemelerini derinleştirdi. Bilinci kapalı olarak hastaneye getirildiğini anlatan Musa T.'nin, bayıldığını söylediğini, olayın ardından kendisini 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğünü iddia etti. Sonraki ifadesinde oğlu tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını anlatan Musa T.'nin beyanlarındaki çelişkileri tespit eden emniyet ekipleri, bu kez şüphelinin oğlunu sorguya aldı.

Musa T.'nin oğlu Mehmet T. ifadesinde babasının kendisini 'gasp edildiği' için çağırdığını anlattığı ortaya çıktı. İlk başta 'bayıldığı' ve hastaneye kaldırıldığı yalanını anlatan Musa T.'nin götürüldüğü hastane yetkilileri ile görüşen polis, baygın halde hastaneye götürülmediğini ortaya çıkardı. Şahsın oğlu Mehmet T. ve 2 şahısla olaydan 20 dakika önce buluşarak söz konusu paraları verdiği ve evine götürmesini istediği, olayı birlikte kurguladıkları belirlendi.

Çalışmaların devamında gasp edildiği iddia edilen ve Bursa'da bulunan bir nakliye şirketine ait olduğu belirlenen paralar, Musa T. isimli şahsın Üsküdar'daki evinde bulundu. Paralar polis ekiplerince muhafaza altına alınırken, olayın diğer şüphelileri M.G. ve 'gasp yalanını' planlayan zanlının oğlu Mehmet T.'yi 5 Haziran'da yaka isimli şahısları yakalayarak gözaltına alındı.

Yakalanan baba-oğul ve diğer 2 şüpheli ile birlikte toplam 4 kişi emniyete götürüldü. Zanlılar, "Güveni Kötüye Kullanma" ile "Suç Uydurma" suçlarından geçtiğimiz Cumartesi günü adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL