70 bin liralık altın kolyeleri bebeğin elbisesine saklayarak böyle çaldı

El çabukluğuyla 70 bin liralık kolye çaldı... O anlar saniye saniye kaydedildi

Müşteri gibi geldiler, kuyumcudan 70 bin TL değerinde altın çaldılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kuyumcuya müşteri gibi gelen çocuklu kadın ve erkek şahıslar, önce altın kolyelere baktı sonra da 70 bin liralık 2 kolyeyi el çabukluğuyla bebeğin elbisesine saklayarak çaldı. Altın kolye hırsızlığı ise kuyumcudaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 29 Ağustos Pazartesi öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, altın kolye almak isteyen çocuklu kadın ve erkek, Burak Babaoğlu'na ait kuyumcu dükkanına geldi. Bir süre kuyumcuda müşteri gibi davranarak altın kolyelere bakan çift, o esnada tezgahtar U.T.'yi oyalayarak 70 bin liralık 2 kolyeyi el çabukluğuyla bebeğin elbisesine saklayarak çaldı. Çift, bir süre daha altın baktıktan sonra kuyumcudan ayrıldı.

Altın kolyenin eksik olduğunu fark etti, kamerayı inceleyince şok oldu

Bir süre sonra altın kolyelerden ikisinin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Burak Babaoğlu, güvenlik kameralarını kontrol edince şok yaşadı. Eksik olan 70 bin lira değerindeki 2 altın kolyenin müşteri gibi gelen çocuklu aile tarafından el çabukluğuyla çalındığını fark eden iş yeri sahibi, ikinci şoku ise çalınan altın kolyenin çiftin yanında bulunan bebeğin elbisesinin içine sakladığını fark edince yaşadı.

"Erkek oyalıyor, kadın şahıs da 2 kolyeyi el çabukluğuyla çalıyor"

Yaşanan hırsızlık olayına özellikle bebeğin alet edilmesi karşısında şok yaşadıklarını söyleyen ve olayı anlatan iş yeri sahibi Burak Babaoğlu, "Pazartesi günü işlerin yoğun olduğu bir saatte oldukça bakımlı çocuklu bir çift geldi. Önce müşteri gibi davranarak kolye ve kolye uçlarına baktılar. Tezgahtar arkadaşımız da yardımcı olmak için küçük ve büyük kolye uçlarını çıkarıyor. Bu sırada erkek şahıs tezgahtar arkadaşımızı oyalarken, kadın şahıs da 2 kolyeyi el çabukluğuyla çalıyor. Bu kolyelerin her biri 30-35 gram ağırlığında ve TL olarak 70 bin lira civarında zararımız var" dedi.

"Çaldığı kolyeleri kucağındaki bebeğin kıyafetine saklıyor"

Çalınan kolyelerin kadın şahsın kucağındaki bebeğin kıyafetine gizlendiğini de aktaran Babaoğlu, "Bu pis işe bebeği de alet ediyorlar. Kadın şahıs, çaldığı kolyeleri kucağındaki bebeğin kıyafetine ve kıyafetin içerisine gizlenmiş cüzdan gibi bir şeye koyuyor. Yani resmen bebeği de kullanıyorlar. Biz hırsızların bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor. Bizim canımız yandı, diğer esnaf arkadaşlarımızın canı yanmasın" diye konuştu.