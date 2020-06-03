70 bin liralık soygunun failleri yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de gerçekleşen hırsızlık olayında bir iş yerinden 70 bin liralık sigara ve alkol çalarak kaçan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayı, 15 Mayıs günü 75. Yıl Sultandere Mahallesi EMKO Sanayii Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. Gece saatlerinde kepenk ve kapı camı kırılan bir iş yerinde 70 bin lira değerindeki sigara ve alkollü içeceklerin çalındığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu olaya karışan B.S., İ.A. ve Y.K. adlı şahıslar 1 Haziran günü adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden İ.A. ve Y.K. tutuklanırken, B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR