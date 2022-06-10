70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesindeki bir evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Şüphelileri yakalamak için çalışma baştan polis ekipleri, hırsızlık olayının D.G. ve A.T. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ