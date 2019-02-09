Son Dakika Haberleri: 70 Bin TL Değerindeki Halıları Çaldılar

70 Bin TL Değerindeki Halıları Çaldılar

1 saat önce

Kırıkkale'de halı yıkama iş yerinden müşterilere ait yaklaşık 70 bin TL değerindeki halıları çalan 5 zanlı yakalandı.

70 Bin TL Değerindeki Halıları Çaldılar, System.String[]
Kırıkkale'de halı yıkama iş yerinden müşterilere ait yaklaşık 70 bin TL değerindeki halıları çalan 5 zanlı yakalandı. Çalınan halılar ise satıldığı yerlerden alınarak iş yerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Piri Reis Caddesi'ndeki bir halı yıkama iş yerine giren hırsızlar, 70 bin TL değerindeki 46 adet halıyı çalarak kayıplara karıştı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonrasında kimlikleri tespit edilen F.Ü., V.Ü., A.F., M.K. ve K.S. yakalandı. Yuva Mahallesi'ndeki şahıslara halıları satan 5 zanlı, gözaltına alındı. Halıları şahıslardan geri alan polis, halıları iş yeri sahibine teslim etti.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:19 Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak İzmir'de Rüşvet Operasyonu! Suçüstü Yakalandı

'Organize İşler 2' Filmi İlk Haftadan 23 Milyon TL Hasılata Ulaştı FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:43:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 70 Bin TL Değerindeki Halıları Çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]