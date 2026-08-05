70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası

70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da bir otelde yemek yemek isteyen 9 kişilik aile, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelmesi nedeniyle restoran servisinin durdurulduğunu ve kendilerinden ayrılmalarının istendiğini iddia etti. Yaklaşık 70 bin TL hesap ödediklerini belirten aile, yaşanan olayın ardından jandarmaya giderek otel hakkında resmi şikâyette bulundu. Olayla ilgili taraflardan henüz açıklama yapılmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun en yoğun döneminde yaşandığı öne sürülen bir olay gündem oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; önceki gün Divan Türkbükü Bodrum'da yemek servisi almak isteyen 9 kişilik bir aileye, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelmesi nedeniyle restoran servisinin durdurulduğu bildirildi.

"SERVİS YOK" DENİLEREK AYRILMALARI İSTENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Uzun yıllardır otelin müdavimi olduklarını belirten Serkan Keser, kendilerine "Servis yok" denildiğini ve restorandan ayrılmalarının istendiğini iddia etti.

70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası

Yaşanan durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Keser, restoranda yaklaşık 70 bin TL hesap ödemelerine rağmen böyle bir muameleyle karşılaştıklarını öne sürerek tepki gösterdi.

70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası

JANDARMAYA GİDEREK ŞİKÂYETÇİ OLDU

Olayın ardından Serkan Keser'in jandarma karakoluna giderek tutanak tutturduğu ve otel yönetimi hakkında resmi şikâyette bulunduğu öğrenildi.

İddiaya ilişkin otel yönetimi ve diğer taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemek Tarifi, Rahmi Koç, Güncel, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Rahmi Koç 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emre Acar Emre Acar:
    66 bin lira hesap ödeyen bir böyle bir muameleye alışkın değildir ondan çok zoruna gitmiştir 1 2 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    deveden büyük fil var 0 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ne de olsa ayrıcalıklar ülkesi 0 0 Yanıtla
  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    Burada bazı çelişkiler var. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırım’da asker ateş açtı: 4 ölü Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü
Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not
Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu
Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu! Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş
Özel, Yeni Parti’nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz Özel, Yeni Parti'nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik... Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

09:20
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
09:06
Fenerbahçe’den Martinelli bombası Dev kulüplerle yarışacak
Fenerbahçe'den Martinelli bombası! Dev kulüplerle yarışacak
09:02
Fenerbahçe’de Pavlidis harekatı Yıldız golcü “Evet“ dedi
Fenerbahçe'de Pavlidis harekatı! Yıldız golcü "Evet" dedi
08:58
3,5 milyar liralık dev satış 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor
3,5 milyar liralık dev satış! 50 yıllık Türk şirketi el değiştiriyor
08:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
08:04
Otomobil İETT otobüsüne çarptı 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
07:35
Gazze’de yürek yakan görüntü 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı
Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 09:49:28. #7.13#
SON DAKİKA: 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.