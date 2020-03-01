70 bin TL'lik ses sistemi çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 70 bin TL'lik ses sistemi çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

70 bin TL'lik ses sistemi çalan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, plajdaki 70 bin TL'lik ses sistemini çalan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

70 bin TL'lik ses sistemi çalan şüpheliler yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, plajdaki 70 bin TL'lik ses sistemini çalan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir plajda 70 bin TL değerinde ses sisteminin çalındığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Bulunan kamera kayıtlarını ve olay yerindeki delilleri tek tek değerlendiren ekipler, ses sistemlerini çalan şüphelilerin V.İ. (29), H.G. (44) ve T.D. (28) olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı. Çalınan ses sistemini de bulan ekipler, şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, ses sistemini çaldıkları için pişman olduklarını ve zararı karşılayacaklarını söyledi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:41 Kaynak: DHA
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