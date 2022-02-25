70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı - Son Dakika
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70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı

25.02.2022 00:57
70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; ikametten 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen H.K, D.K. ve S.S.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonrasında düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan incelemelerinde şüphelilerden D.K'nin 'hırsızlık' suçlarından arandığı, H.K. hakkında ise 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca yakalanan C.A.'nın ise 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan iki adet aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli kadınlar; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 4 kadın yakalandı - Son Dakika
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