70 çeşit hayvanına gözü gibi bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 70 çeşit hayvanına gözü gibi bakıyor - Son Dakika

70 çeşit hayvanına gözü gibi bakıyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta 55 yaşındaki Yaşar Göçer, 70 çeşit hayvanına gözü gibi bakıyor.

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Kahramanmaraş'ta 55 yaşındaki Yaşar Göçer, 70 çeşit hayvanına gözü gibi bakıyor.


Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarında 26 yıldır petshop işi yapan 5 çocuk babası Yaşar Göçer, iş yerinde 70 evcil hayvana hem bakıyor hem de babalık yapıyor.


Evcil hayvan besleyen insanların sakin ve stressiz bir hayat süreceğini söyleyen Göçer, "Her gün düzenli olarak bakımlarını ve kontrollerini yapıyorum. Burada kanarya, cennet papağanı, sultan papağanı, kınalı keklik, hamster, tavşan, bıldırcın ve balıklar var. Tek tek ilgilenerek yemlerini, sularını akşama kadar kontrol ediyorum. Özellikle de hasta olmamaları için onlara bebek gibi bakıyorum. Evcil hayvan sahibi olmak isteyenler onlara çok fazla ilgi göstermesi gerek. Duygusal anlamda çok hassas oluyorlar ve onlarla vakit geçirmek huzur veriyor bana. Sıkıntımı, stresimi onlarla konuşarak unutuyorum. Hayvan sevgisi başka bir duygu. Gücümün yettiğince onlara bakmaya, onlarla vakit geçirmeye özen göstereceğim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Trabzon, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:19 Kaynak: İHA

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