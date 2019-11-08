Son Dakika Haberleri: 70 çocuk maskesini taktı, lösemili çocuklara destek için söyledi
Son Dakika Kültür Sanat 70 çocuk maskesini taktı, lösemili çocuklara destek için söyledi

70 çocuk maskesini taktı, lösemili çocuklara destek için söyledi

7 saat önce

70 çocuk maskesini taktı, lösemili çocuklara destek için söylediAMASYA - Amasya'nın Merzifon İlçe Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Çocuk Korosu taktıkları maske ve söyledikleri şarkı ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftasına destek verdi.

70 çocuk maskesini taktı, lösemili çocuklara destek için söyledi

AMASYA - Amasya'nın Merzifon İlçe Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Çocuk Korosu taktıkları maske ve söyledikleri şarkı ile 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftasına destek verdi.

7-13 yaş arasındaki 70 çocuk, 8 sazende ve Koro Şefi Serpil Demir Aşkın, lösemili çocuklara destek vermek için maskelerini taktılar ve dersi maskelerle yaptılar. 70 çocuk "Maskemi takarım, farkındalık oluştururum" sloganı ile derse başladı. "Hayat sevince güzel" parçasını hep bir ağızdan söyleyen çocuklar farkındalık oluşturdu.

Koro Şefi Serpil Demir Aşkın, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftası" kapsamında LÖSEV'in başlatmış olduğu kampanyaya bizler de Merzifon Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Çocuk Korosu olarak en büyük desteğimiz olan sevgimizle katılıyoruz. Ben ve Türkü canlarım onların daima yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz ve bu güzel şarkıyı onlar için söylüyoruz" dedi.

70 çocuk maskesini taktı, lösemili çocuklara destek için söyledi

Merzifon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman'ın yayın tarihini duyurdu
Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın "Neden beni sevmiyorsunuz?" sözleri duygulandırdı Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun? Suriyeli kadınların yüzde 12'si 15 yaşından önce evlendiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 17:12:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 70 çocuk maskesini taktı, lösemili çocuklara destek için söyledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]