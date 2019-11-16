70 ilden gelen gazeteciler Kuşadası'nda buluştu

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun (TGK) 19. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin (ABGC) ev sahipliğinde devam ederken Kuşadası Belediyesi, 70 ilin Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarını Kuşadası'nda ağırladı.



Türkiye'nin en üst çatı medya meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 17 Kasım'a kadar devam edecek olan üç günlük Başkanlar Kurulu Toplantısı, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde başladı. Toplantının İlk gecesinde Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 70 ilde bulunan Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarının katılım sağladığı Kuşadası buluşması, Sühan 360 Otel'de gerçekleşti. Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Onur Arazsu da katıldı.



140'a yakın gazetecinin katıldığı gecede Kuşadası Belediyesi güzel bir ev sahipliği ile misafirleri ağırladı. TGK Başkanı Nuri Kolaylı'ya gecenin anısına plaket takdim edilirken katılan dernek yöneticilerine Kuşadası Belediyesi tarafından yöreye özgü hediyeler verildi.



TGK Başkanı Kolaylı gecede yaptığı konuşmada Aydın' da olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek Efeler diyarı Aydın'ın güzel ve şirin ilçesi Kuşadası Belediyesi'nin kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari ise Kuşadası Belediyesi olarak, Türkiye'nin 70 ilinden gelen değerli basın mensuplarını ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını ifade etti. - AYDIN