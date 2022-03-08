KAHRAMANMARAŞ - 70'inden sonra "hayata" başladı, 3 yılda 20 kurs tamamladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 yılda 20 kursu başarıyla tamamlayan 73 yaşındaki Saadet Nalcı, yetenekleriyle dikkati çekiyor.

4 çocuk 11 torun sahibi Nalcı, 3 yıl önce Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi'nce açılan kurslarla tanıştı. İlk önce bağlama kursunu bitiren Nalcı, kendisine iyi geldiğini düşünerek devam eden süreçte diksiyondan ahşap boyamaya, bilgisayardan dikiş-nakış ve çini işlemeciliğine kadar 20 kursa katıldı. Kursların tamamından başarıyla mezun olan Nalcı, bu süreçte hikaye ve şiirlerden oluşan "İlhama İten Yara" ve "Kader Yolcusu" isimli 2 kitap yazdı ve kitapları basım aşamasına getirdi.

Nalcı, AA muhabirine, katıldığı kurslarda gösterdiği başarı sayesinde çocuklarının ve torunlarının gurur kaynağı oluğunu söyledi. Hayatın getirdiği zorluklar nedeniyle gençliğinde alamadığı eğitimleri şimdi almaya başladığını anlatan Nalcı, kurslar sayesinde yeteneklerini keşfettiğini ve adeta yenilendiğini hissettiğini vurguladı.

Kurslardan arta kalan zamanlarını kültür merkezi ve kütüphanelerde değerlendirdiğini dile getiren Nalcı, "Bağlama kursu gibi çeşitli kurslara gittim. Şimdiye kadar 20 kurs tamamladım. Hayatımdan çok memnunum. Sosyal hayatı seviyorum. Halk eğitimin köşe taşı oldum. Gitmediğim zaman, herkes birbirine soruyor. 2 gün gitmezsem merak ediyorlar. Telefonla arıyorlar ve 'Neredesin?' diye soruyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Kendiniz için yaşayın"

Nalcı, en çok sevdiği kursun diksiyon olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Diksiyon kursunu sevdim çünkü diksiyonu güzel insandan zarar gelmeyeceğine inanıyorum. Ayrıca bağlama kursu da keyifli. Çünkü müzik ruhun gıdası derler, o yüzden orada da çok eğleniyorum. Arkadaşlarım hep benden küçük olmalarına rağmen seviliyor, sayılıyor, soruluyorum. Kimi anne diyor, kimi teyze diyor, kimi abla diyor kimi de Saadet Hanım diyor. Tüm hitaplar hoşuma gidiyor. Yani yaşlı olmaktan gurur duyuyorum. Ben bu kurslara gittiğime çok memnunum. Benim 4 tane çocuğum vardı ama bu kurslar sayesinde artık daha fazla çocuğum ve torunum oldu. Benim öz çocuklarımı asla aratmıyorlar. Eğer evde kalmayı tercih etseydim, çoktan çökerdim ama şimdi herhangi bir hastalığım yok elhamdülillah."

Yaklaşık 3 yıldan bu yana neredeyse açılan bütün kurslara katıldığını ve bundan sonrada katılmaya devam edeceğini dile getiren Nalcı, bunun yanında kitap yazmayı çok sevdiğini söyledi. Bu süreçte 2 kitap tamamladığını ve 2 kitabının da baskı aşamasında olduğunu belirten Nalcı, yaşıtlarına da şöyle seslendi:

"Yaşıtlarım fazla takıntı yapmasınlar. Kafaya çok şey takılırsa strese girerler. Dolayısıyla da kendilerini kötü hissederler. Tansiyonmuş, şekermiş bunların hepsi stresten ileri gelir. Strese girmesinler, sürekli kendilerini bilsinler. Kendiniz için yaşayın. Kendinizi düşünün, sosyal hayatın içinde olun, bir köşede tıkanıp kalmayın."