Son Dakika Haberleri: 70 işçi yedikleri mantar çorbasından zehirlendi
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70 işçi yedikleri mantar çorbasından zehirlendi

57 dakika önce

Bursa'da bir tekstil fabrikasında çalışan 70 kişi öğlen yedikleri yemekten zehirlendi.

70 işçi yedikleri mantar çorbasından zehirlendi, System.String[]
Bursa'da bir tekstil fabrikasında çalışan 70 kişi öğlen yedikleri yemekten zehirlendi. Mantar çorbası ve köfte yiyen işçiler zehirlendiklerini 12 saat sonra fark etti.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSAB) bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçiler dün öğle yemeğinde mantar çorbası ile köfte yedi. İşçiler yemekten yaklaşık 12 saat sonra mide bulantısı, halsizlik, ateş ve kusma gibi şikayetlerle farklı hastanelere gitti. Yapılan incelemelerde fabrika çalışanlarının yedikleri yemekten zehirlendikleri ortaya çıktı. Farklı hastanelerde tedavi olan çalışanların hepsinin taburcu edildiği öğrenilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:18 Kaynak: İHA
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