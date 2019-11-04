Son Dakika Haberleri: 70 karateci bir üst kuşağa terfi etti
Son Dakika Spor 70 karateci bir üst kuşağa terfi etti

70 karateci bir üst kuşağa terfi etti

8 saat önce

Tekirdağ'da 70 karateci 3. dönem kuşak terfi sınavını geçerek bir üst kuşağa terfi ettiler.

70 karateci bir üst kuşağa terfi etti, System.String[]

Tekirdağ'da 70 karateci 3. dönem kuşak terfi sınavını geçerek bir üst kuşağa terfi ettiler.


Türkiye Karate Federasyonun 2019 faaliyet programında yer alan 3. dönem kuşak terfi sınavı 70 sporcunun katılımı ile Merkez Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Sporcular diplomalarını alarak, bir üst kuşağa terfi ettiler. Sporculara başarı belgeleri ve kuşakları Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü Alper Çitak tarafından teslim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Yeni kuşakları takılarak terfi eden karatecilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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