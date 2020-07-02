70 kişide korona virüs çıkan mahallede 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

70 kişide korona virüs çıkan mahallede 4 kişi hayatını kaybetti

70 kişide korona virüs çıkan mahallede 4 kişi hayatını kaybetti 70 kişide korona virüs belirlenen İzmir'in Menderes ilçesi kırsal Küner Mahallesi'nde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

70 kişide korona virüs çıkan mahallede 4 kişi hayatını kaybetti

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İZMİR - 70 kişide korona virüs belirlenen İzmir'in Menderes ilçesi kırsal Küner Mahallesi'nde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerden 3'ünün yaşlı, birinin ise KOAH hastası olduğu iddia edildi.

İzmir'in Menderes ilçesi kırsal Küner Mahallesi'nde korona virüs (Covid-19) vakalarında artış görüldüğü bilgisi üzerine 2 bin 600 kişiye Hıfzıssıhha Kurulu tarafından filyasyon çalışması yapılmasına karar verildi. Mahallede vatandaşlara yapılan testler neticesinde 70 kişide korona virüs tespit edilirken, 4 kişinin de korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Vaka sayılarının yüksek çıkmasının ardından vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden çıkmazken, mahalle muhtarı Harun İbiş Aydın vaka sayısında azalma olduğunu dile getirdi.

Kahvehaneler, berberler kapalı

Vaka sayısında artış gözlemlenmesinin ardından tedbir alan vatandaşlar evlerinden çıkmazken, mahallenin boş görüntüsü dikkat çekti. Mahalle meydanında her gün onlarca insanın dinlendiği kahvehaneler ve berberler kepenklerini kapattı.

"Vaka sayılarında düşüş var; yeni vakalar yok"

Mahallenin durumu hakkında açıklama yapan mahalle muhtarı Harun İbiş Aydın, mahallede bir karantina durumunun söz konusu olmadığını ifade etti. Vatandaşların tedbir aldığını ve mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmadığını söyleyen muhtar Aydın, "Mahallemizde büyük ölçüde iyileşmeler var. Vaka sayılarında düşüş söz konusu ve yeni vakalar yok. Mahallemizde herkes tedbirlere uyuyor. 15 gün içerisinde de inşallah vaka kalmayacak. Mahallemizde korkulacak bir şey yok. Mahallemiz çok kötü lanse edildi ne yazık ki. Biz de burada yaşıyoruz, ölümü beklemiyoruz ki. Mahallemizde bir karantina durumu söz konusu değil. Vatandaşlarımız tedbir amaçlı olarak evlerinde kalıyorlar. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz, maske takıyoruz. Mahallemiz hakkında çıkan bazı yanlış söylentilerden dolayı da vatandaşlarımız rahatsız oldu. Şu anda durum iyiye gidiyor" açıklamasında bulundu.

"Bu hastalık asıl buradakilere yolculardan bulaştı"

Ticari taksi ve şehir içi minibüs hattında araç sahibi olan veya şoförlük yapanların önemli bir nüfusa sahip olduğu mahalle ile ilgili bazı söylentilerin çıkması ise mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bazı sosyal medya organlarında bu mahallede yaşayan minibüs şoförlerinin vatandaşlara virüs bulaştırdığı iddiasına tepki gösteren mahalleli İsmail Yakar, asıl yolcuların Künerli şoförlere virüs bulaştırdığını öne sürdü. Yakar, "Mahallemizde vaka çıktı ama şu an durum iyiye gidiyor. İyileşen vakalarımız var. Tedbir alıyoruz. Sokakta insan yok. Burada hepimiz tedbirimizi alıyoruz. Mahallemiz iyiye gidiyor. Burada 4 kişi öldü evet ama bunların 3'ü zaten yaşlıydı. Genç olan da KOAH hastasıydı; kronik rahatsızlığı vardı. Küner Mahallesi hakkında bazı iddialar söz konusu oldu. Burada minibüs şoförlüğü yapanlar, taksi dolmuşta çalışanlar yolculara bulaştırdı şeklinde söylentiler oldu. Bu hastalık asıl buradakilere yolculardan bulaştı" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs, Menderes, Aydın, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 70 kişide korona virüs çıkan mahallede 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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