70 Kişilik erkek öğrenci yurdunun temeli atıldı - Son Dakika

Develi Kaymakamı Murat Duru'nun girişimleriyle, Develili hayırsever işadamı Turan Aksu'nun yaptıracağı 70 kişilik erkek öğrenci yurdu için temel atma programı düzenlendi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile ilçe protokolü katıldı. Develi Kaymakamı Murat Duru; doğduğu topraklara hizmet etme amacıyla çalışan, Develi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezine ait 5 dönümlük arsa üzerine 70 kişilik erkek öğrenci yurdu yaptırma kararı alan Turan Aksu'ya teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Murat Duru açıklamasında, "Develili olup İstanbul'da yaşayan Develi sevdalısı İşadamı hayırsever Turan Aksu abimizin Develi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezine ait 5 dönümlük arsa üzerine yaptıracağı 70 kişilik erkek öğrenci yurdunun hayırlısıyla bugün temelini attık. Turan Aksu abimiz tam donanımlı ve öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek 70 kişilik yurdun yapımını üstlenirken Devletimiz de yapılacak yurda Fatma -Turan Aksu ismini vermeyi taahhüt etmiştir.

Yapılacak yurdumuz köylerimizden gelip Develimizdeki liselerimizde eğitime ve öğretime devam eden ve edecek olan bütün öğrencilerimize hitap edecektir.

Bizlerin ricalarımızı kırmayarak doğduğu topraklara vefa borcunu ödemek amacıyla Develimizin eğitimi için son derece önemli ve gerekli olan 70 kişilik erkek öğrenci yurdunu yaptıracak olan Develili Turan Aksu abimizin hayrını Mevlam şimdiden kabul eylesin inşallah. Turan abimize şahsım, devletim ve Develimizin güzel insanları hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Rabbim ondan razı olsun. Allah Turan abimiz gibi insanların sayısını arttırsın.

Yapılacak yurdun Develimize ve Develimizin yavrularına hayırlı uğurlu olmasını Yüce Yaradan'dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ