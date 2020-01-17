Son Dakika › Güncel › 70 kişilik temizlik görevlisi için kura çekimi - Son Dakika
70 kişilik temizlik görevlisi için kura çekimi
6 saat önce
Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İş-Kur) tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında belediyede çalıştırılacak 70 kişinin belirlenmesi için Noter huzurunda kura çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:23 Kaynak: İHA
Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İş-Kur) tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında belediyede çalıştırılacak 70 kişinin belirlenmesi için Noter huzurunda kura çekildi.
İş-Kur tarafından belediyeye alınacak 70 temizlik görevlisi için başvuru yapan 4 bin kişi içerisinden kura şartlarını taşıyan 729 katılımcı arasında kura çekimi yapıldı. Hakkari Belediyesi konferans salonunda Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 70 kişinin ismi belirlendi. - HAKKARİ
Son Dakika Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın Son Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu Esed rejimi saldırıları nedeniyle 13 bine yakın sivil Türkiye sınırına göç etti Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor