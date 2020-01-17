70 kişilik temizlik görevlisi için kura çekimi - Son Dakika

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İş-Kur) tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında belediyede çalıştırılacak 70 kişinin belirlenmesi için Noter huzurunda kura çekildi.



İş-Kur tarafından belediyeye alınacak 70 temizlik görevlisi için başvuru yapan 4 bin kişi içerisinden kura şartlarını taşıyan 729 katılımcı arasında kura çekimi yapıldı. Hakkari Belediyesi konferans salonunda Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 70 kişinin ismi belirlendi. - HAKKARİ