70 kişilik temizlik görevlisi için kura çekimi - Son Dakika
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70 kişilik temizlik görevlisi için kura çekimi

6 saat önce

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İş-Kur) tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında belediyede çalıştırılacak 70 kişinin belirlenmesi için Noter huzurunda kura çekildi.

70 kişilik temizlik görevlisi için kura çekimi, System.String[]

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İş-Kur) tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında belediyede çalıştırılacak 70 kişinin belirlenmesi için Noter huzurunda kura çekildi.


İş-Kur tarafından belediyeye alınacak 70 temizlik görevlisi için başvuru yapan 4 bin kişi içerisinden kura şartlarını taşıyan 729 katılımcı arasında kura çekimi yapıldı. Hakkari Belediyesi konferans salonunda Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 70 kişinin ismi belirlendi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:23 Kaynak: İHA
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