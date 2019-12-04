Son Dakika Haberleri: 70. kuruluş yıl dönümünde NATO: Nasıl çalışıyor, örgütün hedefi ne?
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70. kuruluş yıl dönümünde NATO: Nasıl çalışıyor, örgütün hedefi ne?

7 saat önce

Soğuk Savaş'ın başındaki Sovyet tehdidine karşı ortak bir savunma örgütü olarak kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), yakın siyasi tarihin en önemli uluslararası kuruluşlarının belki de başında geliyor. Peki NATO tam olarak neyi amaçlıyor ve nasıl çalışıyor ?

70. kuruluş yıl dönümünde NATO: Nasıl çalışıyor, örgütün hedefi ne?, System.String[]

Soğuk Savaş'ın başındaki Sovyet tehdidine karşı ortak bir savunma örgütü olarak kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), yakın siyasi tarihin en önemli uluslararası kuruluşlarının belki de başında geliyor. Peki NATO tam olarak neyi amaçlıyor ve nasıl çalışıyor ?


Nasıl kuruldu ?


Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak Washington'da kuruldu. Belçika, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg tarafından 17 Mart 1948'de imzalanan Brüksel Antlaşması, NATO'nun kuruluşunun temeli olarak biliniyor. 1950 yılında Kore Savaşı'na katılan Türkiye, 1952 yılında NATO'ya kabul edildi.

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Washington, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:13 
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