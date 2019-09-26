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70'lerden günümüze

57 dakika önce

Gece boyunca 70'lerden günümüze Türk müzik tarihinin hit aşk şarkılarını seslendiren Güleryüz, Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kaldı.

70'lerden günümüze, System.String[]

Gece boyunca 70'lerden günümüze Türk müzik tarihinin hit aşk şarkılarını seslendiren Güleryüz, Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kaldı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:26 
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