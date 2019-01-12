70'li, 80'li Yıllardaki Hamsi Bolluğu Artık Yok"

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, "70'li, 80'li yıllarda hamsi normal şartlarda 1 Nisan'a kadar avlanıyordu.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, "70'li, 80'li yıllarda hamsi normal şartlarda 1 Nisan'a kadar avlanıyordu. Balıkçılar kenara 100-150 ton hamsiyle dönerdi ama maalesef şimdi bu bolluk yok." dedi.



Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin bu sezon çok az çıktığını, az miktarda avlandığını söyledi.



Hamsinin Gürcistan ve Abaza tarafında bulunduğunu belirten Aydemir, "Türk sularında çıksa bile az çıkıyor. Yeterli hamsi yok. Biraz istavrit var. Bunların dışında da mezgit, barbun, tirsiye çalışılıyor." diye konuştu.



"Hamsinin kulağına kar suyu kaçtığı" deyiminin geçerli olduğu dönemde bulunulduğunu vurgulayan Aydemir, "Ama maalesef eskisi gibi değil. 70'li, 80'li yıllarda hamsi normal şartlarda 1 Nisan'a kadar avlanıyordu. Balıkçılar kenara 100-150 ton hamsiyle dönerdi ama maalesef şimdi bu bolluk yok." ifadesini kullandı.



Aydemir, mevsim itibarıyla balığın en lezzetli olduğu dönemi yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Özellikle yükseklere kar yağdı, şimdi eriyor. Hava soğuyunca hamsi toplanır. Mevsim balığı hamsi, istavrit, tirsi, mezgittir ancak bu balıklarımızda da bolluk söz konusu değil. Bundan sonra da inşallah hamsi olacak ama az. Tezgahlarda gördüğümüz hamsi bölgenin ama maalesef 20 lira seviyesinde. Normal şartlarda bu aylarda 8-10 lira arasında olması gerekirdi."

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