Son Dakika Haberleri: 70'li Yıllara Damgasını Vuran Ünlü Şarkıcı Sahnede Fenalaştı

70'li Yıllara Damgasını Vuran Ünlü Şarkıcı Sahnede Fenalaştı

2 saat önce

70'li yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı sahnede fenalaştıMUĞLA - Zerrin Özer'in ablası, seslendirdiği "İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız" adlı eserle 70'li yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Tülay Özer, Marmaris'te özel bir hastanenin diyaliz hastalarına verdiği konser sırasında fenalaştı.

70'li yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı sahnede fenalaştı

MUĞLA - Zerrin Özer'in ablası, seslendirdiği "İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız" adlı eserle 70'li yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Tülay Özer, Marmaris'te özel bir hastanenin diyaliz hastalarına verdiği konser sırasında fenalaştı. Başı dönen Tülay Özer'e salonda bulunan doktor ve hemşireler anında müdahalede bulundu.
Zerrin Özer'in ablası, seslendirdiği "İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız" adlı eserle 70'li yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Tülay Özer, Marmaris'te özel bir hastanenin diyaliz hastalarına verdiği konser sırasında fenalaştı. Başı dönen Tülay Özer'e salonda bulunan doktor ve hemşireler anında müdahalede bulundu. Kısa süre sonra kendini iyi hissettiğini belirten Özer, konserine kaldığı yerden devam etti. Ayakta alkışlanan şarkıcı, program sonrası İHA'ya yaptığı açıklamada kendisinin de böbrek yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle yaklaşık iki yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü açıkladı. Tülay Özer, "Babamda da aynı rahatsızlık varmış, sanırım bendeki genetik kaynaklı. Rahatsızlığım sebebiyle zaman zaman baş dönmesi de yaşıyorum. Bugün de sahnede bu talihsizlik başıma geldi. Allah'tan salonda beni de tanıyan çok sayıda doktor vardı. Çabucak toparlandım" ifadelerini kullandı.
Hastalığının küçük kız kardeşi Zerrin Özer'le daha da yakınlaşmasına yol açtığını kaydeden Tülay Özer, "Sağ olsun, beni hiç yalnız bırakmıyor, sevgisi, ilgisiyle bana moral ve umut kaynağı oluyor" dedi.
"Sağlıklı olan herkes bol bol sıvı tüketsin"
Konuşmasında sağlıklı olanların sağlığının kıymetini bilmesini tavsiye eden Tülay Özer, "Maalesef ben artık, sıkıntılarımı arttırdığı için sıvı tüketemiyorum. Bırakın suyu, elma gibi sıvı içeren meyveleri bile yiyemiyorum. Bu sebeple sağlıklı olan herkese bol bol sıvı tüketmesini tavsiye ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:38 Kaynak: İHA

Marmaris, Zerrin Özer, Güncel
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